Bugünkü HypeFun Fiyatı

Bugünkü HypeFun (HYFU) fiyatı $ 0,00001725 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HYFU / USD dönüşüm oranı HYFU başına $ 0,00001725 şeklindedir.

HypeFun, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.254,04 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B HYFU şeklindedir. Son 24 saat içinde HYFU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017933 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001648 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYFU, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HypeFun (HYFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,25K$ 17,25K $ 17,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,25K$ 17,25K $ 17,25K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki HypeFun piyasa değeri $ 17,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYFU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,25K.