Bugünkü HyperAGI Fiyatı

Bugünkü HyperAGI (HYPT) fiyatı $ 0,00312401 olup, son 24 saatte % 0,78 değişim gösterdi. Mevcut HYPT / USD dönüşüm oranı HYPT başına $ 0,00312401 şeklindedir.

HyperAGI, şu anda piyasa değeri açısından $ 45.137 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,45M HYPT şeklindedir. Son 24 saat içinde HYPT, $ 0,00308714 (en düşük) ile $ 0,00313349 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03014426 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00236554 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYPT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HyperAGI (HYPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,14K$ 45,14K $ 45,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 226,80K$ 226,80K $ 226,80K Dolaşım Arzı 14,45M 14,45M 14,45M Toplam Arz 72.598.507,52 72.598.507,52 72.598.507,52

