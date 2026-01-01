Bugünkü Hyperbeat LST Vault Fiyatı

Bugünkü Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) fiyatı $ 26,24 olup, son 24 saatte % 1,34 değişim gösterdi. Mevcut LSTHYPE / USD dönüşüm oranı LSTHYPE başına $ 26,24 şeklindedir.

Hyperbeat LST Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.107.142 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 461,43K LSTHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde LSTHYPE, $ 25,97 (en düşük) ile $ 26,84 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 51,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,83 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LSTHYPE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,11M$ 12,11M $ 12,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,11M$ 12,11M $ 12,11M Dolaşım Arzı 461,43K 461,43K 461,43K Toplam Arz 461.430,7070018349 461.430,7070018349 461.430,7070018349

Şu anki Hyperbeat LST Vault piyasa değeri $ 12,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LSTHYPE arzı 461,43K olup, toplam arzı 461430.7070018349. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,11M.