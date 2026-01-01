Bugünkü Hyperion Staked Aptos Fiyatı

Bugünkü Hyperion Staked Aptos (STAPT) fiyatı $ 2,05 olup, son 24 saatte % 1,88 değişim gösterdi. Mevcut STAPT / USD dönüşüm oranı STAPT başına $ 2,05 şeklindedir.

Hyperion Staked Aptos, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.195.638 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,36M STAPT şeklindedir. Son 24 saat içinde STAPT, $ 1,94 (en düşük) ile $ 2,05 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,67 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STAPT, son bir saatte +%1,06 ve son 7 günde +%4,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,20M$ 21,20M $ 21,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,20M$ 21,20M $ 21,20M Dolaşım Arzı 10,36M 10,36M 10,36M Toplam Arz 10.356.722,05562237 10.356.722,05562237 10.356.722,05562237

Şu anki Hyperion Staked Aptos piyasa değeri $ 21,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAPT arzı 10,36M olup, toplam arzı 10356722.05562237. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,20M.