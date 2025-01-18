Hyperlauncher Fiyatı (LAUNCH)
Bugün için canlı Hyperlauncher (LAUNCH) fiyatı, 0.272041 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13.75M USD. LAUNCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hyperlauncher Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 309.49K USD
- Gün içindeki Hyperlauncher fiyat değişimi -4.56%
- Dolaşımdaki arz: 50.62M USD.
MEXC'deki LAUNCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LAUNCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Hyperlauncher / USD fiyat değişimi, $ -0.013022493163877.
Son 30 gün içerisinde, Hyperlauncher / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hyperlauncher / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyperlauncher / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.013022493163877
|-4.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hyperlauncher fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.06%
-4.56%
-22.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hyperlauncher is building autonomous AI founders- vertical agents designed to replace or augment traditional founding teams in blockchain companies. These agents are tokenized on HyperEVM, combining decentralized ownership with operational intelligence. In a typical startup, core functions like product development, marketing, operations, and community engagement are led by human founders and teams. Hyperlauncher reimagines these roles as part of an autonomous agent network, where specialized AI agents manage these functions. The goal is to streamline processes, improve efficiency, and achieve more consistent outcomes by removing human bottlenecks and leveraging data-driven decision-making. This approach shifts the concept of blockchain startups from being team-dependent to being agent-driven, offering a new perspective on how businesses can be built and scaled in a decentralized ecosystem.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LAUNCH / AUD
A$0.43798601
|1 LAUNCH / GBP
￡0.22307362
|1 LAUNCH / EUR
€0.26387977
|1 LAUNCH / USD
$0.272041
|1 LAUNCH / MYR
RM1.2241845
|1 LAUNCH / TRY
₺9.67105755
|1 LAUNCH / JPY
¥42.49824502
|1 LAUNCH / RUB
₽27.8842025
|1 LAUNCH / INR
₹23.55330978
|1 LAUNCH / IDR
Rp4,459.68781104
|1 LAUNCH / PHP
₱15.92800055
|1 LAUNCH / EGP
￡E.13.7108664
|1 LAUNCH / BRL
R$1.65128887
|1 LAUNCH / CAD
C$0.39173904
|1 LAUNCH / BDT
৳33.0529815
|1 LAUNCH / NGN
₦423.73922283
|1 LAUNCH / UAH
₴11.45564651
|1 LAUNCH / VES
Bs14.690214
|1 LAUNCH / PKR
Rs75.83958998
|1 LAUNCH / KZT
₸144.39392198
|1 LAUNCH / THB
฿9.37453286
|1 LAUNCH / TWD
NT$8.94742849
|1 LAUNCH / CHF
Fr0.24755731
|1 LAUNCH / HKD
HK$2.11647898
|1 LAUNCH / MAD
.د.م2.73129164