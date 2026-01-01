Bugünkü Hyperwave HYPE Fiyatı

Bugünkü Hyperwave HYPE (HWHYPE) fiyatı $ 26,28 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut HWHYPE / USD dönüşüm oranı HWHYPE başına $ 26,28 şeklindedir.

Hyperwave HYPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.437.084 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 92,73K HWHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde HWHYPE, $ 25,96 (en düşük) ile $ 26,84 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 59,58 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,63 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HWHYPE, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde +%4,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Dolaşım Arzı 92,73K 92,73K 92,73K Toplam Arz 92.726,42626607574 92.726,42626607574 92.726,42626607574

Şu anki Hyperwave HYPE piyasa değeri $ 2,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HWHYPE arzı 92,73K olup, toplam arzı 92726.42626607574. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,44M.