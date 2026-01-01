Bugünkü Hypr Fiyatı

Bugünkü Hypr (HYPR) fiyatı $ 0,00066591 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut HYPR / USD dönüşüm oranı HYPR başına $ 0,00066591 şeklindedir.

Hypr, şu anda piyasa değeri açısından $ 506.090 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 760,00M HYPR şeklindedir. Son 24 saat içinde HYPR, $ 0,00066289 (en düşük) ile $ 0,00066591 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00874279 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00065942 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYPR, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hypr (HYPR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 506,09K$ 506,09K $ 506,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 665,91K$ 665,91K $ 665,91K Dolaşım Arzı 760,00M 760,00M 760,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hypr piyasa değeri $ 506,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPR arzı 760,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 665,91K.