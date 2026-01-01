BorsaDEX+
Bugünkü canlı iAero Protocol LIQ fiyatı 0,086392 USD. LIQ piyasa değeri ise 1.242.971 USD. LIQ / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

LIQ Hakkında Daha Fazla Bilgi

LIQ Fiyat Bilgileri

LIQ Nedir

LIQ Whitepaper

LIQ Resmi Websitesi

LIQ Token Ekonomisi

LIQ Fiyat Tahmini

iAero Protocol LIQ Fiyatı (LIQ)

$0,086392
iAero Protocol LIQ (LIQ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:59:13 (UTC+8)

Bugünkü iAero Protocol LIQ Fiyatı

Bugünkü iAero Protocol LIQ (LIQ) fiyatı $ 0,086392 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut LIQ / USD dönüşüm oranı LIQ başına $ 0,086392 şeklindedir.

iAero Protocol LIQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.242.971 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,39M LIQ şeklindedir. Son 24 saat içinde LIQ, $ 0,085884 (en düşük) ile $ 0,086392 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,122092 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,075217 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIQ, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%6,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Piyasa Bilgileri

Şu anki iAero Protocol LIQ piyasa değeri $ 1,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQ arzı 14,39M olup, toplam arzı 32756817.36308253. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,83M.

iAero Protocol LIQ Fiyat Geçmişi USD

$ 0,085884
$ 0,086392
iAero Protocol LIQ (LIQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ +0,00039606.
Son 30 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ -0,0065586128.
Son 60 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ -0,0123192745.
Son 90 gün içerisinde, iAero Protocol LIQ / USD fiyat değişimi, $ -0,02573263108194794.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00039606+%0,46
30 Gün$ -0,0065586128-%7,59
60 Gün$ -0,0123192745-%14,25
90 Gün$ -0,02573263108194794-%22,95

iAero Protocol LIQ için Fiyat Tahmini

2030 için iAero Protocol LIQ (LIQ) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LIQ için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için iAero Protocol LIQ (LIQ) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında iAero Protocol LIQ fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: iAero Protocol LIQ Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 iAero Protocol LIQ ne kadar olacak?
iAero Protocol LIQ yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel iAero Protocol LIQ fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:59:13 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%

iAero Protocol LIQ Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.