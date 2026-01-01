Bugünkü iAero Protocol LIQ Fiyatı

Bugünkü iAero Protocol LIQ (LIQ) fiyatı $ 0,086392 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut LIQ / USD dönüşüm oranı LIQ başına $ 0,086392 şeklindedir.

iAero Protocol LIQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.242.971 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,39M LIQ şeklindedir. Son 24 saat içinde LIQ, $ 0,085884 (en düşük) ile $ 0,086392 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,122092 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,075217 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIQ, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%6,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,83M$ 2,83M $ 2,83M Dolaşım Arzı 14,39M 14,39M 14,39M Toplam Arz 32.756.817,36308253 32.756.817,36308253 32.756.817,36308253

