Iagon Fiyatı (IAG)
Bugün için canlı Iagon (IAG) fiyatı, 0.263438 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 99.63M USD. IAG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Iagon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 264.37K USD
- Gün içindeki Iagon fiyat değişimi -5.27%
- Dolaşımdaki arz: 376.02M USD.
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Gün içerisinde, Iagon / USD fiyat değişimi, $ -0.0146577779507599.
Son 30 gün içerisinde, Iagon / USD fiyat değişimi, $ -0.0156131799.
Son 60 gün içerisinde, Iagon / USD fiyat değişimi, $ +0.1354670904.
Son 90 gün içerisinde, Iagon / USD fiyat değişimi, $ +0.1527235705658772.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0146577779507599
|-5.27%
|30 Gün
|$ -0.0156131799
|-5.92%
|60 Gün
|$ +0.1354670904
|+51.42%
|90 Gün
|$ +0.1527235705658772
|+137.94%
En güncel Iagon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.60%
-5.27%
-16.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way.
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|1 IAG / AUD
A$0.42413518
|1 IAG / GBP
￡0.21338478
|1 IAG / EUR
€0.25553486
|1 IAG / USD
$0.263438
|1 IAG / MYR
RM1.18810538
|1 IAG / TRY
₺9.34678024
|1 IAG / JPY
¥41.4783131
|1 IAG / RUB
₽27.04454508
|1 IAG / INR
₹22.85851526
|1 IAG / IDR
Rp4,318.65504672
|1 IAG / PHP
₱15.44536994
|1 IAG / EGP
￡E.13.29571586
|1 IAG / BRL
R$1.60433742
|1 IAG / CAD
C$0.37671634
|1 IAG / BDT
৳32.0208889
|1 IAG / NGN
₦408.42900644
|1 IAG / UAH
₴11.1697712
|1 IAG / VES
Bs13.962214
|1 IAG / PKR
Rs73.4201706
|1 IAG / KZT
₸139.90138428
|1 IAG / THB
฿9.13339546
|1 IAG / TWD
NT$8.71716342
|1 IAG / CHF
Fr0.23972858
|1 IAG / HKD
HK$2.04954764
|1 IAG / MAD
.د.م2.65808942