IceCream AI (ICECREAM) Nedir?

IceCream AI is KOL4U's flagship DeFAI protocol, introducing novel AI-governed smart contracts known as Glaze Pools. Glaze Pools evaluate the impact of any given Community Member on community engagement based on their activity on X, and then distribute On-Chain Assets accordingly. By seeding Glaze Pools, Projects can finally offer performance-based incentives at scale to all members of their community --- anyone who drives community engagement can now monetize their AI-evaluated impact, regardless of their follower count on X. IceCream AI is currently live on BNB Chain and Ronin Network, and the ICECREAM token exists only on the BNB Chain.

