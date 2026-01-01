Bugünkü ICONS Fiyatı

Bugünkü ICONS (ICONS) fiyatı $ 0,00008994 olup, son 24 saatte % 3,53 değişim gösterdi. Mevcut ICONS / USD dönüşüm oranı ICONS başına $ 0,00008994 şeklindedir.

ICONS, şu anda piyasa değeri açısından $ 48.068 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 534,42M ICONS şeklindedir. Son 24 saat içinde ICONS, $ 0,00008687 (en düşük) ile $ 0,00009204 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00100083 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008687 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ICONS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ICONS (ICONS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 48,07K$ 48,07K $ 48,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,94K$ 89,94K $ 89,94K Dolaşım Arzı 534,42M 534,42M 534,42M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

