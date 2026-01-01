Bugünkü Icopax Fiyatı

Bugünkü Icopax ($IPAX) fiyatı $ 0,00141079 olup, son 24 saatte % 2,64 değişim gösterdi. Mevcut $IPAX / USD dönüşüm oranı $IPAX başına $ 0,00141079 şeklindedir.

Icopax, şu anda piyasa değeri açısından $ 423.237 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 300,00M $IPAX şeklindedir. Son 24 saat içinde $IPAX, $ 0,00123208 (en düşük) ile $ 0,00145825 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,054483 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $IPAX, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%31,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Icopax ($IPAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 423,24K$ 423,24K $ 423,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 423,24K$ 423,24K $ 423,24K Dolaşım Arzı 300,00M 300,00M 300,00M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

