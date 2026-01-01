Bugünkü Identified Flying Objects Fiyatı

Bugünkü Identified Flying Objects (IFO) fiyatı $ 0,00001219 olup, son 24 saatte % 2,82 değişim gösterdi. Mevcut IFO / USD dönüşüm oranı IFO başına $ 0,00001219 şeklindedir.

Identified Flying Objects, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.185,21 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B IFO şeklindedir. Son 24 saat içinde IFO, $ 0,00001216 (en düşük) ile $ 0,00001254 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00032977 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000632 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IFO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%16,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Identified Flying Objects (IFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,19K$ 12,19K $ 12,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,19K$ 12,19K $ 12,19K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Identified Flying Objects piyasa değeri $ 12,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IFO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,19K.