Bugünkü IdleMine Fiyatı

Bugünkü IdleMine (IDLE) fiyatı $ 0,00281495 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut IDLE / USD dönüşüm oranı IDLE başına $ 0,00281495 şeklindedir.

IdleMine, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.504.296 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,80B IDLE şeklindedir. Son 24 saat içinde IDLE, $ 0,00276041 (en düşük) ile $ 0,0028458 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00290593 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00143129 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IDLE, son bir saatte +%1,19 ve son 7 günde +%0,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

IdleMine (IDLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,50M$ 13,50M $ 13,50M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,15M$ 28,15M $ 28,15M Dolaşım Arzı 4,80B 4,80B 4,80B Toplam Arz 9.999.990.613,23569 9.999.990.613,23569 9.999.990.613,23569

