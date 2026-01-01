Bugünkü Iggy The Iguana Fiyatı

Bugünkü Iggy The Iguana (IGGY) fiyatı $ 0,00003782 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut IGGY / USD dönüşüm oranı IGGY başına $ 0,00003782 şeklindedir.

Iggy The Iguana, şu anda piyasa değeri açısından $ 37.819 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B IGGY şeklindedir. Son 24 saat içinde IGGY, $ 0,00003761 (en düşük) ile $ 0,00003829 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00110577 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000169 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IGGY, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%3,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Iggy The Iguana (IGGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,82K$ 37,82K $ 37,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,82K$ 37,82K $ 37,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

