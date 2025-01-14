Ignis Fiyatı (IGNIS)
Bugün için canlı Ignis (IGNIS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 415.18K USD. IGNIS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ignis Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.80K USD
- Gün içindeki Ignis fiyat değişimi -32.91%
- Dolaşımdaki arz: 761.14M USD.
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Gün içerisinde, Ignis / USD fiyat değişimi, $ -0.000267920664631677.
Son 30 gün içerisinde, Ignis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ignis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ignis / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000267920664631677
|-32.91%
|30 Gün
|$ 0
|-77.57%
|60 Gün
|$ 0
|-87.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ignis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-25.85%
-32.91%
-61.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.
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