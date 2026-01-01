Bugünkü IKUN Fiyatı

Bugünkü IKUN (IKUN) fiyatı $ 0,0004147 olup, son 24 saatte % 16,95 değişim gösterdi. Mevcut IKUN / USD dönüşüm oranı IKUN başına $ 0,0004147 şeklindedir.

IKUN, şu anda piyasa değeri açısından $ 414.774 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M IKUN şeklindedir. Son 24 saat içinde IKUN, $ 0,00041405 (en düşük) ile $ 0,00050041 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03240492 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001903 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IKUN, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde +%77,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

IKUN (IKUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 414,77K$ 414,77K $ 414,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 414,77K$ 414,77K $ 414,77K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.932,3 999.997.932,3 999.997.932,3

Şu anki IKUN piyasa değeri $ 414,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IKUN arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997932.3. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 414,77K.