Bugünkü Imagen Network Fiyatı

Bugünkü Imagen Network (IMAGE) fiyatı $ 0,00050927 olup, son 24 saatte % 4,12 değişim gösterdi. Mevcut IMAGE / USD dönüşüm oranı IMAGE başına $ 0,00050927 şeklindedir.

Imagen Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.546.350 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00B IMAGE şeklindedir. Son 24 saat içinde IMAGE, $ 0,00050568 (en düşük) ile $ 0,00053491 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03800209 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005658 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IMAGE, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%16,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Imagen Network (IMAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,55M$ 2,55M $ 2,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,55M$ 2,55M $ 2,55M Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Imagen Network piyasa değeri $ 2,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMAGE arzı 5,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,55M.