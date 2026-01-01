Bugünkü IMPULSE Fiyatı

Bugünkü IMPULSE (IMPULSE) fiyatı $ 0,00003302 olup, son 24 saatte % 1,24 değişim gösterdi. Mevcut IMPULSE / USD dönüşüm oranı IMPULSE başına $ 0,00003302 şeklindedir.

IMPULSE, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.948 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,95M IMPULSE şeklindedir. Son 24 saat içinde IMPULSE, $ 0,00003301 (en düşük) ile $ 0,00003343 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00084563 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003301 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IMPULSE, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%14,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

IMPULSE (IMPULSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,95K$ 32,95K $ 32,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,95K$ 32,95K $ 32,95K Dolaşım Arzı 997,95M 997,95M 997,95M Toplam Arz 997.945.168,647888 997.945.168,647888 997.945.168,647888

Şu anki IMPULSE piyasa değeri $ 32,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMPULSE arzı 997,95M olup, toplam arzı 997945168.647888. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,95K.