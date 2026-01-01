Bugünkü INC Reward Service Fiyatı

Bugünkü INC Reward Service (IRS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,81 değişim gösterdi. Mevcut IRS / USD dönüşüm oranı IRS başına -- şeklindedir.

INC Reward Service, şu anda piyasa değeri açısından $ 148.021 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,56T IRS şeklindedir. Son 24 saat içinde IRS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000918 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IRS, son bir saatte -%1,64 ve son 7 günde -%15,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

INC Reward Service (IRS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 148,02K$ 148,02K $ 148,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 148,02K$ 148,02K $ 148,02K Dolaşım Arzı 1,56T 1,56T 1,56T Toplam Arz 1.555.369.000.000,0 1.555.369.000.000,0 1.555.369.000.000,0

Şu anki INC Reward Service piyasa değeri $ 148,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IRS arzı 1,56T olup, toplam arzı 1555369000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 148,02K.