Bugünkü Infinite Trading Protocol Fiyatı

Bugünkü Infinite Trading Protocol (ITP) fiyatı $ 0,01699577 olup, son 24 saatte % 1,96 değişim gösterdi. Mevcut ITP / USD dönüşüm oranı ITP başına $ 0,01699577 şeklindedir.

Infinite Trading Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 79.411 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,67M ITP şeklindedir. Son 24 saat içinde ITP, $ 0,01669313 (en düşük) ile $ 0,01744779 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02969891 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01241365 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ITP, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde -%0,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Infinite Trading Protocol (ITP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,41K$ 79,41K $ 79,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,22M$ 11,22M $ 11,22M Dolaşım Arzı 4,67M 4,67M 4,67M Toplam Arz 660.137.296,3343776 660.137.296,3343776 660.137.296,3343776

