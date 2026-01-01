Bugünkü infraX Fiyatı

Bugünkü infraX (INFRA) fiyatı $ 0,235235 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut INFRA / USD dönüşüm oranı INFRA başına $ 0,235235 şeklindedir.

infraX, şu anda piyasa değeri açısından $ 235.235 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M INFRA şeklindedir. Son 24 saat içinde INFRA, $ 0,227806 (en düşük) ile $ 0,237027 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 45,71 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,209532 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INFRA, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%1,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

infraX (INFRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 235,24K$ 235,24K $ 235,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 235,24K$ 235,24K $ 235,24K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

