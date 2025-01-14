Integritee Fiyatı (TEER)
Bugün için canlı Integritee (TEER) fiyatı, 0.331278 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.32M USD. TEER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Integritee Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 65.54K USD
- Gün içindeki Integritee fiyat değişimi -4.42%
- Dolaşımdaki arz: 3.98M USD.
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Gün içerisinde, Integritee / USD fiyat değişimi, $ -0.0153245923632188.
Son 30 gün içerisinde, Integritee / USD fiyat değişimi, $ -0.0640259996.
Son 60 gün içerisinde, Integritee / USD fiyat değişimi, $ +0.0927887482.
Son 90 gün içerisinde, Integritee / USD fiyat değişimi, $ +0.02039567405307717.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0153245923632188
|-4.42%
|30 Gün
|$ -0.0640259996
|-19.32%
|60 Gün
|$ +0.0927887482
|+28.01%
|90 Gün
|$ +0.02039567405307717
|+6.56%
En güncel Integritee fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-4.42%
-22.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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