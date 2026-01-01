Bugünkü Internet Capital Memes Fiyatı

Bugünkü Internet Capital Memes (ICM) fiyatı $ 0,00003053 olup, son 24 saatte % 5,80 değişim gösterdi. Mevcut ICM / USD dönüşüm oranı ICM başına $ 0,00003053 şeklindedir.

Internet Capital Memes, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.245 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,80M ICM şeklindedir. Son 24 saat içinde ICM, $ 0,00002836 (en düşük) ile $ 0,00003056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00210979 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002639 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ICM, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%3,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Internet Capital Memes (ICM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,25K$ 30,25K $ 30,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,25K$ 30,25K $ 30,25K Dolaşım Arzı 990,80M 990,80M 990,80M Toplam Arz 990.800.229,658234 990.800.229,658234 990.800.229,658234

