Bugünkü Inu Hariko Fiyatı

Bugünkü Inu Hariko (HARIKO) fiyatı $ 0,00000675 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HARIKO / USD dönüşüm oranı HARIKO başına $ 0,00000675 şeklindedir.

Inu Hariko, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.747,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B HARIKO şeklindedir. Son 24 saat içinde HARIKO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00034103 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000667 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARIKO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Inu Hariko (HARIKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,75K$ 6,75K $ 6,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,75K$ 6,75K $ 6,75K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

