Bugünkü ItForTheBiscuit Fiyatı

Bugünkü ItForTheBiscuit (RISK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3.31 değişim gösterdi. Mevcut RISK / USD dönüşüm oranı RISK başına -- şeklindedir.

ItForTheBiscuit, şu anda piyasa değeri açısından $ 43,911 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 920.28M RISK şeklindedir. Son 24 saat içinde RISK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00139508 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RISK, son bir saatte -0.07% ve son 7 günde -9.15% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ItForTheBiscuit (RISK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43.91K$ 43.91K $ 43.91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43.91K$ 43.91K $ 43.91K Dolaşım Arzı 920.28M 920.28M 920.28M Toplam Arz 920,277,072.683568 920,277,072.683568 920,277,072.683568

Şu anki ItForTheBiscuit piyasa değeri $ 43.91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RISK arzı 920.28M olup, toplam arzı 920277072.683568. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43.91K.