Bugünkü IXORAPAD Fiyatı

Bugünkü IXORAPAD (IXORA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut IXORA / USD dönüşüm oranı IXORA başına -- şeklindedir.

IXORAPAD, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.511 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B IXORA şeklindedir. Son 24 saat içinde IXORA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00417957 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IXORA, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%20,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

IXORAPAD (IXORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,51K$ 51,51K $ 51,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 257,55K$ 257,55K $ 257,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki IXORAPAD piyasa değeri $ 51,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IXORA arzı 1,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 257,55K.