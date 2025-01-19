IYKYK Fiyatı (IYKYK)
Bugün için canlı IYKYK (IYKYK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IYKYK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
IYKYK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 103.04 USD
- Gün içindeki IYKYK fiyat değişimi +1.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, IYKYK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, IYKYK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, IYKYK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, IYKYK / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.92%
|30 Gün
|$ 0
|-9.30%
|60 Gün
|$ 0
|-27.67%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel IYKYK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.92%
+0.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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