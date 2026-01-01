Bugünkü Jambo Fiyatı

Bugünkü Jambo (J) fiyatı $ 0,02895284 olup, son 24 saatte % 4,37 değişim gösterdi. Mevcut J / USD dönüşüm oranı J başına $ 0,02895284 şeklindedir.

Jambo, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.661.122 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 161,01M J şeklindedir. Son 24 saat içinde J, $ 0,02845568 (en düşük) ile $ 0,03032935 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,910484 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02845568 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, J, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde -%9,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Jambo (J) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,66M$ 4,66M $ 4,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,95M$ 28,95M $ 28,95M Dolaşım Arzı 161,01M 161,01M 161,01M Toplam Arz 999.999.711,0195254 999.999.711,0195254 999.999.711,0195254

Şu anki Jambo piyasa değeri $ 4,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki J arzı 161,01M olup, toplam arzı 999999711.0195254. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,95M.