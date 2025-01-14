Janro The Rat Fiyatı (JANRO)
Bugün için canlı Janro The Rat (JANRO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 589.50K USD. JANRO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Janro The Rat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.62K USD
- Gün içindeki Janro The Rat fiyat değişimi -14.67%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, Janro The Rat / USD fiyat değişimi, $ -0.000101367058590134.
Son 30 gün içerisinde, Janro The Rat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Janro The Rat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Janro The Rat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000101367058590134
|-14.67%
|30 Gün
|$ 0
|-23.22%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Janro The Rat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.72%
-14.67%
-24.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
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