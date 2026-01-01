Bugünkü Jeetjail Fiyatı

Bugünkü Jeetjail (JEET) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut JEET / USD dönüşüm oranı JEET başına -- şeklindedir.

Jeetjail, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.777,69 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,55B JEET şeklindedir. Son 24 saat içinde JEET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JEET, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde +%16,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Jeetjail (JEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,78K$ 11,78K $ 11,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,78K$ 11,78K $ 11,78K Dolaşım Arzı 99,55B 99,55B 99,55B Toplam Arz 99.553.371.036,60762 99.553.371.036,60762 99.553.371.036,60762

Şu anki Jeetjail piyasa değeri $ 11,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JEET arzı 99,55B olup, toplam arzı 99553371036.60762. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,78K.