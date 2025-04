Jellification (JELLY) Nedir?

Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let’s make crypto more fun together with Jellification!

