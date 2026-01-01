Bugünkü JOKE Fiyatı

Bugünkü JOKE (JOKE) fiyatı $ 0.00568218 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut JOKE / USD dönüşüm oranı JOKE başına $ 0.00568218 şeklindedir.

JOKE, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,841,091 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500.00M JOKE şeklindedir. Son 24 saat içinde JOKE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01210796 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00564142 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JOKE, son bir saatte -- ve son 7 günde -0.04% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JOKE (JOKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Dolaşım Arzı 500.00M 500.00M 500.00M Toplam Arz 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

