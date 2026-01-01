Bugünkü JunkCoin Doge Real Name Fiyatı

Bugünkü JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) fiyatı $ 0,00001227 olup, son 24 saatte % 0,66 değişim gösterdi. Mevcut JUNKCOIN / USD dönüşüm oranı JUNKCOIN başına $ 0,00001227 şeklindedir.

JunkCoin Doge Real Name, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.635,45 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 947,93M JUNKCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde JUNKCOIN, $ 0,00001208 (en düşük) ile $ 0,00001236 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00038741 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001208 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JUNKCOIN, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%6,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,64K$ 11,64K $ 11,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,64K$ 11,64K $ 11,64K Dolaşım Arzı 947,93M 947,93M 947,93M Toplam Arz 947.925.635,910196 947.925.635,910196 947.925.635,910196

