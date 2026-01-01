Bugünkü Just a Circle Fiyatı

Bugünkü Just a Circle (CRCL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,92 değişim gösterdi. Mevcut CRCL / USD dönüşüm oranı CRCL başına -- şeklindedir.

Just a Circle, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.489 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M CRCL şeklindedir. Son 24 saat içinde CRCL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00426581 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRCL, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde +%6,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just a Circle (CRCL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,49K$ 33,49K $ 33,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,49K$ 33,49K $ 33,49K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.872.515,418424 999.872.515,418424 999.872.515,418424

