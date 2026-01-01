Bugünkü Just a dead guy Fiyatı

Bugünkü Just a dead guy (DEADGUY) fiyatı $ 0,00001093 olup, son 24 saatte % 2,14 değişim gösterdi. Mevcut DEADGUY / USD dönüşüm oranı DEADGUY başına $ 0,00001093 şeklindedir.

Just a dead guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.923,87 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,24M DEADGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde DEADGUY, $ 0,00001088 (en düşük) ile $ 0,00001121 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00075924 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001017 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEADGUY, son bir saatte +%0,45 ve son 7 günde -%3,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just a dead guy (DEADGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,92K$ 10,92K $ 10,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,92K$ 10,92K $ 10,92K Dolaşım Arzı 999,24M 999,24M 999,24M Toplam Arz 999.238.085,980446 999.238.085,980446 999.238.085,980446

Şu anki Just a dead guy piyasa değeri $ 10,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEADGUY arzı 999,24M olup, toplam arzı 999238085.980446. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,92K.