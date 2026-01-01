Bugünkü Just Elizabeth Cat Fiyatı

Bugünkü Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) fiyatı $ 0,00005916 olup, son 24 saatte % 3,24 değişim gösterdi. Mevcut ELIZABETH / USD dönüşüm oranı ELIZABETH başına $ 0,00005916 şeklindedir.

Just Elizabeth Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 41.728 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 705,36M ELIZABETH şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZABETH, $ 0,0000565 (en düşük) ile $ 0,00005916 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00405452 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005158 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZABETH, son bir saatte +%2,26 ve son 7 günde +%0,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,73K$ 41,73K $ 41,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,73K$ 41,73K $ 41,73K Dolaşım Arzı 705,36M 705,36M 705,36M Toplam Arz 705.356.786,973487 705.356.786,973487 705.356.786,973487

Şu anki Just Elizabeth Cat piyasa değeri $ 41,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELIZABETH arzı 705,36M olup, toplam arzı 705356786.973487. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,73K.