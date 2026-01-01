Bugünkü Just need some rest Fiyatı

Bugünkü Just need some rest (REST) fiyatı $ 0,00437206 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut REST / USD dönüşüm oranı REST başına $ 0,00437206 şeklindedir.

Just need some rest, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.372.062 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M REST şeklindedir. Son 24 saat içinde REST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01275586 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00437206 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REST, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just need some rest (REST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.895,261085 999.999.895,261085 999.999.895,261085

