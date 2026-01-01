Bugünkü Kadena Fiyatı

Bugünkü Kadena (KDA) fiyatı $ 0,00902331 olup, son 24 saatte % 6,52 değişim gösterdi. Mevcut KDA / USD dönüşüm oranı KDA başına $ 0,00902331 şeklindedir.

Kadena, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.069.792 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 338,59M KDA şeklindedir. Son 24 saat içinde KDA, $ 0,00899062 (en düşük) ile $ 0,01002343 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 27,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00842517 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KDA, son bir saatte -%0,78 ve son 7 günde -%24,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kadena (KDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,07M$ 3,07M $ 3,07M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,07M$ 3,07M $ 3,07M Dolaşım Arzı 338,59M 338,59M 338,59M Toplam Arz 338.586.083,5196 338.586.083,5196 338.586.083,5196

Şu anki Kadena piyasa değeri $ 3,07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KDA arzı 338,59M olup, toplam arzı 338586083.5196. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,07M.