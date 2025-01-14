Keep Gambling Fiyatı (GAMBLE)
Bugün için canlı Keep Gambling (GAMBLE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 593.55K USD. GAMBLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Keep Gambling Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 79.15K USD
- Gün içindeki Keep Gambling fiyat değişimi -32.03%
- Dolaşımdaki arz: 999.60M USD.
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Gün içerisinde, Keep Gambling / USD fiyat değişimi, $ -0.000303101452274436.
Son 30 gün içerisinde, Keep Gambling / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Keep Gambling / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Keep Gambling / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000303101452274436
|-32.03%
|30 Gün
|$ 0
|-62.63%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Keep Gambling fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-32.03%
+24.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
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