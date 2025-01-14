Keep Network Fiyatı (KEEP)
Bugün için canlı Keep Network (KEEP) fiyatı, 0.132751 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 73.00M USD. KEEP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Keep Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.78K USD
- Gün içindeki Keep Network fiyat değişimi -5.20%
- Dolaşımdaki arz: 549.72M USD.
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Gün içerisinde, Keep Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0072831233433755.
Son 30 gün içerisinde, Keep Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0046431786.
Son 60 gün içerisinde, Keep Network / USD fiyat değişimi, $ +0.0238048960.
Son 90 gün içerisinde, Keep Network / USD fiyat değişimi, $ +0.02040536238348326.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0072831233433755
|-5.20%
|30 Gün
|$ -0.0046431786
|-3.49%
|60 Gün
|$ +0.0238048960
|+17.93%
|90 Gün
|$ +0.02040536238348326
|+18.16%
En güncel Keep Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.11%
-5.20%
+0.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.
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|1 KEEP / GBP
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€0.12876847
|1 KEEP / USD
$0.132751
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RM0.59870701
|1 KEEP / TRY
₺4.71000548
|1 KEEP / JPY
¥20.88836985
|1 KEEP / RUB
₽13.62556264
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₹11.51880427
|1 KEEP / IDR
Rp2,176.24555344
|1 KEEP / PHP
₱7.78319113
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￡E.6.69861546
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|1 KEEP / CAD
C$0.18983393
|1 KEEP / BDT
৳16.13588405
|1 KEEP / NGN
₦205.81449538
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