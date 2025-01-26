King Protocol Fiyatı (KING)
Bugün için canlı King Protocol (KING) fiyatı, 1,787.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.13M USD. KING / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
King Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 101.55K USD
- Gün içindeki King Protocol fiyat değişimi +1.70%
- Dolaşımdaki arz: 5.66K USD.
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Gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ +29.82.
Son 30 gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ -301.8455598060.
Son 60 gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ -300.3095455920.
Son 90 gün içerisinde, King Protocol / USD fiyat değişimi, $ -111.1699515570705.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +29.82
|+1.70%
|30 Gün
|$ -301.8455598060
|-16.88%
|60 Gün
|$ -300.3095455920
|-16.80%
|90 Gün
|$ -111.1699515570705
|-5.85%
En güncel King Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.16%
+1.70%
-8.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens. King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers. This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.
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