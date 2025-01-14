KIP Fiyatı (KIP)
Bugün için canlı KIP (KIP) fiyatı, 0.01686847 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.92M USD. KIP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KIP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.29M USD
- Gün içindeki KIP fiyat değişimi -7.37%
- Dolaşımdaki arz: 1.24B USD.
MEXC'deki KIP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KIP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KIP / USD fiyat değişimi, $ -0.0013438461795671.
Son 30 gün içerisinde, KIP / USD fiyat değişimi, $ -0.0086724852.
Son 60 gün içerisinde, KIP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KIP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0013438461795671
|-7.37%
|30 Gün
|$ -0.0086724852
|-51.41%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KIP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.09%
-7.37%
-32.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KIP / AUD
A$0.0271582367
|1 KIP / GBP
￡0.0138321454
|1 KIP / EUR
€0.0163624159
|1 KIP / USD
$0.01686847
|1 KIP / MYR
RM0.075908115
|1 KIP / TRY
₺0.5986620003
|1 KIP / JPY
¥2.6643748365
|1 KIP / RUB
₽1.7332352925
|1 KIP / INR
₹1.4604721326
|1 KIP / IDR
Rp276.5322508368
|1 KIP / PHP
₱0.9908539278
|1 KIP / EGP
￡E.0.8515203656
|1 KIP / BRL
R$0.1034037211
|1 KIP / CAD
C$0.0241219121
|1 KIP / BDT
৳2.0387232842
|1 KIP / NGN
₦26.0717385473
|1 KIP / UAH
₴0.715223128
|1 KIP / VES
Bs0.89402891
|1 KIP / PKR
Rs4.701242589
|1 KIP / KZT
₸8.9581696782
|1 KIP / THB
฿0.5865167019
|1 KIP / TWD
NT$0.55665951
|1 KIP / CHF
Fr0.0153503077
|1 KIP / HKD
HK$0.1312366966
|1 KIP / MAD
.د.م0.1695281235