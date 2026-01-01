Bugünkü Kitsu Fiyatı

Bugünkü Kitsu (KITSU) fiyatı $ 0,00019657 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut KITSU / USD dönüşüm oranı KITSU başına $ 0,00019657 şeklindedir.

Kitsu, şu anda piyasa değeri açısından $ 196.571 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KITSU şeklindedir. Son 24 saat içinde KITSU, $ 0,00019359 (en düşük) ile $ 0,00019671 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00129187 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017567 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITSU, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%2,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kitsu (KITSU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 196,57K$ 196,57K $ 196,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 196,57K$ 196,57K $ 196,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kitsu piyasa değeri $ 196,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KITSU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 196,57K.