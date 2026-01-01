Bugünkü KITTEE Fiyatı

Bugünkü KITTEE (KTE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KTE / USD dönüşüm oranı KTE başına -- şeklindedir.

KITTEE, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.877,97 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M KTE şeklindedir. Son 24 saat içinde KTE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KTE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KITTEE (KTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,88K$ 9,88K $ 9,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,88K$ 9,88K $ 9,88K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.995,937352 999.999.995,937352 999.999.995,937352

