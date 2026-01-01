Bugünkü KnockOut Games Fiyatı

Bugünkü KnockOut Games (GG) fiyatı $ 0,00132169 olup, son 24 saatte % 3,87 değişim gösterdi. Mevcut GG / USD dönüşüm oranı GG başına $ 0,00132169 şeklindedir.

KnockOut Games, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.314.976 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GG şeklindedir. Son 24 saat içinde GG, $ 0,00130727 (en düşük) ile $ 0,00138794 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00457556 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00078521 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GG, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%24,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KnockOut Games (GG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

