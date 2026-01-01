Bugünkü Kobe the Shiba Inu Fiyatı

Bugünkü Kobe the Shiba Inu (KOBE) fiyatı $ 0,00006636 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KOBE / USD dönüşüm oranı KOBE başına $ 0,00006636 şeklindedir.

Kobe the Shiba Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.635,69 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M KOBE şeklindedir. Son 24 saat içinde KOBE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,206835 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002782 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOBE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,64K$ 6,64K $ 6,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,64K$ 6,64K $ 6,64K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Kobe the Shiba Inu piyasa değeri $ 6,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOBE arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,64K.