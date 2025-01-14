Kogin by Virtuals Fiyatı (KOGIN)
Bugün için canlı Kogin by Virtuals (KOGIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 431.75K USD. KOGIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kogin by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.03K USD
- Gün içindeki Kogin by Virtuals fiyat değişimi +14.64%
- Dolaşımdaki arz: 940.00M USD.
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Gün içerisinde, Kogin by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kogin by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kogin by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kogin by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+14.64%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kogin by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.61%
+14.64%
-33.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
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