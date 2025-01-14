Kolin Fiyatı (KOLIN)
Bugün için canlı Kolin (KOLIN) fiyatı, 0.02013289 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.15M USD. KOLIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kolin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.96M USD
- Gün içindeki Kolin fiyat değişimi -7.04%
- Dolaşımdaki arz: 999.97M USD.
MEXC'deki KOLIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KOLIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kolin / USD fiyat değişimi, $ -0.0015248308205463.
Son 30 gün içerisinde, Kolin / USD fiyat değişimi, $ +0.0113431621.
Son 60 gün içerisinde, Kolin / USD fiyat değişimi, $ +0.6110796963.
Son 90 gün içerisinde, Kolin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0015248308205463
|-7.04%
|30 Gün
|$ +0.0113431621
|+56.34%
|60 Gün
|$ +0.6110796963
|+3,035.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kolin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.95%
-7.04%
+30.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KOLIN / AUD
A$0.0324139529
|1 KOLIN / GBP
￡0.0163076409
|1 KOLIN / EUR
€0.0195289033
|1 KOLIN / USD
$0.02013289
|1 KOLIN / MYR
RM0.090598005
|1 KOLIN / TRY
₺0.7145162661
|1 KOLIN / JPY
¥3.1705275172
|1 KOLIN / RUB
₽2.0684531186
|1 KOLIN / INR
₹1.743508274
|1 KOLIN / IDR
Rp330.0473242416
|1 KOLIN / PHP
₱1.1791833673
|1 KOLIN / EGP
￡E.1.0169122739
|1 KOLIN / BRL
R$0.1226093001
|1 KOLIN / CAD
C$0.0287900327
|1 KOLIN / BDT
৳2.4332610854
|1 KOLIN / NGN
₦31.1171934551
|1 KOLIN / UAH
₴0.853634536
|1 KOLIN / VES
Bs1.06704317
|1 KOLIN / PKR
Rs5.611036443
|1 KOLIN / KZT
₸10.6917725634
|1 KOLIN / THB
฿0.6984099541
|1 KOLIN / TWD
NT$0.6657946723
|1 KOLIN / CHF
Fr0.0183209299
|1 KOLIN / HKD
HK$0.1566338842
|1 KOLIN / MAD
.د.م0.2023355445