Bugünkü kook Fiyatı

Bugünkü kook (KOOK) fiyatı $ 0,00001063 olup, son 24 saatte % 2,06 değişim gösterdi. Mevcut KOOK / USD dönüşüm oranı KOOK başına $ 0,00001063 şeklindedir.

kook, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.630,8 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M KOOK şeklindedir. Son 24 saat içinde KOOK, $ 0,00001054 (en düşük) ile $ 0,0000109 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018192 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001053 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOOK, son bir saatte +%0,67 ve son 7 günde -%0,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

kook (KOOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,63K$ 10,63K $ 10,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,63K$ 10,63K $ 10,63K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.956.507,0 999.956.507,0 999.956.507,0

